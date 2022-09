https://fr.sputniknews.africa/20220920/ouganda-un-premier-deces-cause-par-le-virus-ebola-depuis-2019-1056234640.html

Ouganda: un premier décès causé par le virus Ebola depuis 2019

Le ministère ougandais de la Santé a confirmé mardi une épidémie de virus Ebola en Ouganda et la mort d'un homme dans le centre du pays, soit le premier décès... 20.09.2022, Sputnik Afrique

"L'Ouganda confirme une épidémie de maladie à virus Ebola dans le district de Mubende. Le cas confirmé est un homme de 24 ans (...) qui a présenté des symptômes de la maladie et a ensuite succombé ", a précisé le ministère sur son compte Twitter.Ce cas provient d'une souche "relativement rare" qui n'avait plus été signalée en Ouganda depuis 2012, selon l'OMS Afrique, qui a indiqué déployer "une équipe et du matériel pour aider dans les investigations et la riposte".En 2000, quelque 200 personnes avaient trouvé la mort en Ouganda au cours d'une épidémie dans le nord du pays.

