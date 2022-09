https://fr.sputniknews.africa/20220920/lorsque-lon-dislike-une-video-youtube-continue-de-conseiller-dautres-similaires-selon-une-etude-1056241596.html

Lorsque l'on "Dislike" une vidéo, Youtube continue de conseiller d'autres similaires selon une étude

Lorsque l’on "Dislike" une vidéo, Youtube continue de conseiller d’autres similaires selon une étude

Selon une étude publiée par Mozilla, les boutons nous permettant d'indiquer à la plateforme que nous n'aimons pas une vidéo sont inefficaces.

Les boutons placés sous les vidéos Youtube seraient inutiles. C’est ce qui ressort d’une étude publiée par Mozilla, le navigateur de Firefox, relayée par Forbes. Selon ses données, lorsqu’un utilisateur clique sur le bouton "pas intéressé" en dessous d’une vidéo, seulement 11% des recommandations similaires ont été empêchées.Quant au pouce en bas "je n’aime pas", il a stoppé seulement 12% des vidéos similaires. Le moyen le plus efficace pour éviter se voir conseiller des vidéos que l’on n’aime pas est de cliquer sur le bouton "Ne pas recommander cette chaîne". Celui-ci est malgré tout d’une efficacité relative puisqu’il n’arrête que 43% des suggestions similaires de la plateforme."Les gens n’ont pas de contrôle sur la plateforme"Becca Ricks, chercheuse senior chez Mozilla et co-auteure de l’étude, a déclaré que le principal enseignement à tirer de cette étude est l’absence de contrôle sur la plateforme. "Globalement, beaucoup de vidéos indésirables passent", a déclaré Mme Ricks.Chez Youtube, la porte-parole de la plateforme, Elena Hernandez a réagi dans un communiqué en réfutant les affirmations de l’étude.Mozilla suit de longue date YoutubeCe n’est pas la première fois que Mozilla examine les algorithmes de la plateforme américaine. En 2019, elle avait accordé une bourse à Guillaume Chaslot, ancien ingénieur Youtube et critique virulent de l’entreprise, afin de soutenir ses recherches sur les systèmes d’intelligence artificielle de la plateforme. En 2020, elle a dévoilé un projet appelé TheirTube qui permet aux personnes de voir comment les recommandations de Youtube pourraient différer pour les personnes ayant des opinions idéologiques différentes.

