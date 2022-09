https://fr.sputniknews.africa/20220920/larmee-russe-invite-les-etrangers-souhaitant-obtenir-la-nationalite-de-maniere-simplifiee-1056242317.html

L'armée russe invite les étrangers souhaitant obtenir la nationalité de manière simplifiée

Les étrangers qui servent dans les forces armées russes peuvent désormais recevoir la nationalité russe de manière simplifiée. Le maire de Moscou, Serguei... 20.09.2022, Sputnik Afrique

L’engagement des étrangers sera récompensé en Russie. Le 20 septembre, la Douma a adopté une loi sur la simplification de l’obtention de la citoyenneté russe pour les étrangers, sans nécessité d’avoir obtenu au préalable un titre de séjour.Désormais, un citoyen d’un autre pays qui a conclu un contrat d’un an pour servir au sein des forces armées russes pourra obtenir la citoyenneté "sans longue attente et d’autres obstacles bureaucratiques", a fait savoir le maire de Moscou, Serguei Sobianine.Selon lui, le gouvernement de Moscou déploiera dans un avenir très proche un point d’accueil dans le centre multifonctionnel de migration de Sakharovo. Celui-ci permettra d’aider le ministère russe de la Défense à organiser l’admission des étrangers au sein des forces armées russes. Pour leur part, les services municipaux mettront tout en œuvre pour faciliter le processus la signature de ces contrats.Un centre dédié aux étrangersLe centre multifonctionnel des migrations de Sakharovo est l’endroit unique à Moscou pour pouvoir faire des démarches administratives afin de pouvoir travailler et vivre en Russie. On y trouve tous les services nécessaires afin de pouvoir obtenir les documents requis pour demander un permis de travail où de séjour. Une section qui s’occupe des questions d’emploi des citoyens étrangers est également disponible sur place. Elle permet de proposer des emplois à ceux qui le souhaitent.

