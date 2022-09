https://fr.sputniknews.africa/20220920/kiev-punit-les-gens-ordinaires-juste-car-ils-vivent-ici-dit-un-reporter-etranger-dans-le-donbass-1056238503.html

Kiev punit "les gens ordinaires juste car ils vivent ici", dit un reporter étranger dans le Donbass

Des frappes ciblant les endroits avec la plus grande concentration de personnes, "des attaques punitives" de Kiev. Blessé par un projectile à Donetsk, le... 20.09.2022, Sputnik Afrique

"Un projectile ukrainien peut tomber à tout moment et n'importe où. Ce sont des attaques punitives: ils punissent les gens ordinaires juste car ils vivent ici", raconte Alejandro Kirk au micro de Sputnik. Envoyé spécial TeleSUR et HispanTV dans le Donbass, il y couvre la situation depuis mars.Durant ces mois passés dans le Donbass, ce reporter vénézuelo-chilien a visité la RPD et la RPL, ainsi que les zones libérées du sud de l'Ukraine, telles que les régions de Kherson et de Zaporojié. Il spécifie avoir été témoin de la lutte pour Marioupol et de la reconstruction en cours, ainsi que de la libération de villes comme Lyssytchansk en plus de la tragédie de Popasnaya.L’envoyé spécial a expliqué qu’il faisait partie du projet d'aide humanitaire appelé "Bukhanka", comme on surnomme la camionnette russe UAZ.Victime d’une attaqueLe 17 septembre, il a été blessé à Donetsk par un obus de 155 mm.Soulignant une "réponse médicale exemplaire", Alejandro Kirk fait remarquer que ce genre de choses arrivent quotidiennement aux habitants de Donetsk.Même blessé, Alejandro Kirk envisage la possibilité de rester dans le Donbass."Mes éditeurs évaluent [la situation], mais j'ai toute la détermination et la volonté de continuer ici aussi longtemps que possible. Après tout, moi aussi j'ai versé mon quota de sang sur cette terre."

