https://fr.sputniknews.africa/20220919/puissant-seisme-au-mexique-des-degats-constates---images-1056229988.html

Puissant séisme au Mexique, des dégâts constatés - images

Puissant séisme au Mexique, des dégâts constatés - images

Un tremblement de terre de magnitude 7,4 sur l'échelle de Richter s'est produit dans l'État du Michoacán, dans l'ouest du Mexique, provoquant les dégâts... 19.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-19T21:09+0200

2022-09-19T21:09+0200

2022-09-19T22:21+0200

mexique

séisme

dommage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1044904845_0:32:1920:1112_1920x0_80_0_0_2f0b3d31aae09031f96ce8e20d44f780.jpg

Ce lundi 19 septembre l'État de Michoacán, dans l'ouest du Mexique, a été frappé par un puissant séisme de magnitude 7,4 sur l'échelle de Richter. Des dégâts y ont été constatés, d'après de correspondant de Sputnik. Mais aucune destruction n’a été pour l’heure signalé dans la capitale du pays, a déclaré sur Twitter la chef du gouvernement métropolitain, Claudia Sheinbaum. Selon elle, des hélicoptères de secours continuent de survoler la ville de Mexico.La secousse est survenue moins d'une heure après le début d'un exercice d’envergure pour faire face aux tremblements de terre. Une alarme s'est déclenchée dans la capitale pour la deuxième fois en un jour et des dizaines de milliers de personnes ont fui les bâtiments résidentiels et administratifs. La situation dans la métropole est calme.Le 19 septembre 1985, le Mexique a connu l'une des catastrophes naturelles les plus destructrices de l'histoire moderne. Un séisme de magnitude 8,1 a détruit entièrement ou partiellement plus de 50 000 bâtiments dans la capitale. Le nombre total de morts varie entre 10 000 et 40 000 selon les différentes estimations.

mexique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mexique, séisme, dommage