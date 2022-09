https://fr.sputniknews.africa/20220919/bresil-33-millions-de-citoyens-souffrent-de-la-faim-1056223266.html

Brésil: 33 millions de citoyens souffrent de la faim

Quelque 33 millions de Brésiliens, soit 15,3% des 220 millions habitants du pays, n'ont pas les moyens d'accéder aisément à la nourriture, selon une étude... 19.09.2022, Sputnik Afrique

Les résultats de l'Enquête Nationale sur la Souveraineté et l'Insécurité Alimentaire (IA) ont révélé que ce chiffre a augmenté de façon alarmante de 73% au cours des deux dernières années.L'enquête a souligné que l'insécurité affecte une proportion beaucoup plus importante de citoyens brésiliens, car 125 millions de personnes craignent de ne pas avoir les ressources nécessaires pour acheter de la nourriture dans un proche avenir.L'enquête a relevé des "niveaux alarmants de faim" au point qu'elle "touche désormais des segments de la classe moyenne qui étaient auparavant socialement protégés".L'enquête a également mis en évidence que l'État le plus riche du Brésil, São Paulo, mène en termes absolus le classement du nombre de personnes qui souffrent de faim dans ses trois variantes (légère, moyenne et sévère).Il s'agit d'environ 26 millions de personnes, sur un total de 45 millions qui vivent dans l'État, et dans la capitale, il y a 7 millions de personnes qui vivent dans cette situation.En termes proportionnels, c'est dans le nord du Brésil, où il y a plus de ménages qui souffrent d'insuffisance alimentaire sévère (25,7%), suivi ensuite par le Nord-Est (21 %).

