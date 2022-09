https://fr.sputniknews.africa/20220918/tensions-kirghizstan-tadjikistan-poutine-pret-a-fournir-de-laide-pour-assurer-la-stabilite-1056216219.html

Tensions Kirghizstan-Tadjikistan: Poutine prêt à fournir de l’aide pour "assurer la stabilité"

En discutant la question des tensions à la frontière avec ses homologues kirghiz Sadyr Japarov et tadjik Emomali Rakhmon, le Président russe les a appelés à ne... 18.09.2022, Sputnik Afrique

La Russie est prête à contribuer à la stabilisation de la situation à la frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizstan, a déclaré ce dimanche 18 septembre Vladimir Poutine lors des conversations téléphoniques avec les chefs de ces États.Selon la source, il est convenu de poursuivre les contacts.Un appel à éviter l’escaladeEn outre, le Président russe a appelé les pays concernés à éviter l’escalade et à prendre des mesures pour "résoudre la situation uniquement par des moyens pacifiques".Des tensions armées entre des gardes tadjiks et kirghizes ont commencé le 14 septembre sur tout le périmètre de la frontière commune entre les deux pays.Les chefs des États susdits ont convenu le 16 septembre d’un cessez-le-feu. Cependant, les combats ont repris dans la soirée même et se sont poursuivis le 17 septembre sur certaines parties de la frontière.Le Kirghizstan et le Tadjikistan se sont accusés mutuellement.

