"Si je pouvais remonter le temps, je choisirais le Sénégal": Évra regrette son choix de footballeur

L’ancien international français Patrice Évra a avoué qu’il choisirait le Sénégal s’il devait reprendre sa carrière de footballeur à zéro. Ce n’est pas le... 18.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-18T18:23+0200

2022-09-18T18:23+0200

2022-09-18T18:23+0200

france

football

sénégal

Patrice Évra a lancé un pavé dans la mare en déclarant regretter d’avoir joué pour l’équipe de France, rapporte Sports Brief. L’ancien arrière gauche a confessé qu’il aurait préféré porter le maillot du Sénégal, lors d’une entrevue avec le Président ghanéen, Nana Akufo-Addo.Né à Dakar mais ayant grandi en France, Patrice Évra a ainsi appelé à encourager la jeune génération de joueurs africain, afin qu’elle sache "qu’elle peut réussir dans son propre pays".Le défenseur, qui a passé ses plus belles années sous les couleurs de Manchester United, rêve désormais qu’une "équipe africaine gagn[e] un jour la Coupe du monde". Les formations du continent n’ont encore jamais dépassé les quarts de finale.Vague d’indignationLes propos du joueur ont provoqué diverses réactions sur les réseaux sociaux. L’ancien candidat à la présidentielle Éric Zemmour, a ainsi souligné que la France avait offert une formation au défenseur gauche, et l’avait acclamé dans ses réalisations, mais que cela n’avait visiblement pas suffi à en "faire un Français".Certains ont également opposé l’attitude de Patrice Évra avec celle du milieu de terrain britannique David Beckham, lequel a fait plusieurs heures de queue pour aller rendre un dernier hommage à la souveraine de son pays, la reine Elizabeth II, ce vendredi.Patrice Évra n’est pourtant pas le premier à admettre que son cœur balance entre l’équipe de France et la sélection de son pays natal. Karim Benzema avait déjà tenu un discours similaire en 2006, déclarant que l’Algérie était son pays et qu’il jouait pour les Bleus "plus pour le côté sportif".

france

sénégal

