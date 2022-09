https://fr.sputniknews.africa/20220918/moscou-sur-lidee-de-gouverner-le-monde-il-y-a-dautres-pays-qui-ont-cette-propension-1056215920.html

Moscou sur l’idée de gouverner le monde: il y a "d'autres pays qui ont cette propension"

Moscou sur l’idée de gouverner le monde: il y a "d'autres pays qui ont cette propension"

Tout en pointant les États-Unis comme "une source d'actions provocatrices", le porte-parole de Vladimir Poutine a précisé que Moscou et Pékin, à leur encontre... 18.09.2022, Sputnik Afrique

Commentant les relations bilatérales entre la Russie et la Chine, le porte-parole du Kremlin a précisé que les deux pays "ne prétendent pas gouverner le monde entier".Il a également attiré l'attention sur "la similitude absolue dans l'attitude [de la Russie et de la Chine] face à divers types d'actions provocatrices, dont la source est les États-Unis". Moscou et Pékin sont unanimes à apprécier "l'inadmissibilité d'un tel comportement déstabilisateur", a-t-il ajouté.En contrepoids au monde unipolaireVladimir Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés les 15 et 16 septembre lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, tenu en Ouzbékistan.Le Président russe a fustigé les efforts de l’Occident qui veut créer un monde unipolaire "hideux". À son tour, le dirigeant chinois s’est dit disposé à jouer un rôle majeur, aux côtés de la Russie, pour "amener le monde qui change si rapidement vers la trajectoire d’un développement stable et positif".

russie, chine, dmitri peskov, vladimir poutine, xi jinping, états-unis