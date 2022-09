https://fr.sputniknews.africa/20220918/la-france-voit-une-hausse-du-nombre-detudiants-etrangers-six-pays-africains-dans-le-top-10--1056218442.html

La France voit une hausse du nombre d'étudiants étrangers, six pays africains dans le top 10

La France voit une hausse du nombre d’étudiants étrangers, six pays africains dans le top 10

D'après les données de Campus France, l'Hexagone connaît une hausse du nombre d'étudiants étrangers en 2021-2022. Six pays africains se trouvent dans le top 10... 18.09.2022

La France continue d’attirer les étudiants internationaux. Lors de l’année scolaire 2021-2022 cette tendance a été confirmée, selon un communiqué de Campus France paru le 12 septembre.Pendant la période mentionnée, le nombre d’étudiants étrangers "inscrits en France a augmenté de 8%", dépassant ainsi la barre des 400.000.Plus concrètement, selon les données présentées, ce sont le Maroc et l’Algérie qui sont en tête du classement avec respectivement 46.371 et 31.032 étudiants.En outre, quatre autres pays du continent africain sont aussi entrés dans le top 10: le Sénégal, la Tunisie, la Côte d’Ivoire et le Cameroun.En ce qui concerne l’Afrique subsaharienne, il s’agit de 5% pour 2021-2022, confirmant ainsi la hausse observée l’année précédente (+6 %).Plus loin dans le classement se trouvent d’autres pays de l'Afrique: le Congo, le Gabon, le Bénin ou encore Madagascar.

