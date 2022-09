https://fr.sputniknews.africa/20220918/forte-mobilisation-en-moldavie-contre-la-crise-energetique-et-linflation---images-1056220689.html

Forte mobilisation en Moldavie contre la crise énergétique et l'inflation - images



Un grand rassemblement a eu lieu ce 18 septembre dans la capitale moldave, Chisinau, contre la forte inflation et les prix sans précédents du gaz.

Plusieurs milliers de personnes ont participé ce 18 septembre à une manifestation antigouvernementale dans la capitale moldave, Chisinau, pour protester contre l’inflation.Il s’agirait du plus grand rassemblement organisé par l’opposition depuis plusieurs années.Cette indignation est causée par une augmentation sans précédent des prix du gaz, ceux d'autres ressources énergétiques et alimentaires, une forte inflation et une baisse du niveau de vie.Les manifestants ont réclamé la démission des dirigeants du pays, dont la Présidente Maia Sandu, et la tenue d'élections anticipées avec le slogan "On change Sandu pour du bois", [lequel est très cher en ce moment, ndlr], rapportent des correspondants de Sputnik.Une vingtaine de tentes ont été installées devant le parlement, avec la volonté affichée de rester jusqu’à désignation d’une date d’élections présidentielles et parlementaires anticipées, a indiqué le chef du parti Șor, organisateur de cette mobilisation.Nombre de participantsSelon des correspondants de Sputnik, les forces de l’ordre ont confisqué la moitié des tentes que les manifestants avaient l'intention d'installer.La police moldave a compté environ 6.500 manifestants. Le Parti Șor a pour sa part recensé près de 45.000 personnes venus de tout le pays. Toujours selon l'organisateur, 20.000 manifestants supplémentaires ont été bloqués aux abords de la ville.Des manifestations antigouvernementales de masse ont commencé en Moldavie en mai dernier. Les protestataires s’indignent de la flambée sans précédent des prix de l’énergie et des produits alimentaires, et de l’inflation record (33,5%).Dénonçant le refus gouvernemental de négocier avec la Russie pour acheter du gaz à des prix plus avantageux, ils accusent les autorités d’être incapables de gérer la crise.

