Un autre pays pourrait bientôt rejoindre le système de paiement russe Mir

Acceptées déjà dans 11 pays, les cartes Mir pourraient bientôt être introduites au Sri Lanka.Les autorités sri-lankaises discutent de la possibilité d'adhérer au système russe, a déclaré à Sputnik le ministre local des Transports, Bandula Gunawardana.Selon lui, les discussions se déroulent par l’intermédiaire des banques centrales."Il pourrait y avoir un progrès à ce sujet dans un avenir proche", a-t-il dit.Le fonctionnement de MirSanctionnant la Russie, les systèmes de paiement Visa et Mastercard ont suspendu en mars dernier leurs activités au sein de ce pays. Cela a rendu les transactions internationales plus compliquées, car les détenteurs des cartes délivrées en Russie ne peuvent pas s’en servir à l’étranger. Depuis, le système Mir a pris son essor. Les cartes sont désormais utilisables dans ces pays: la Turquie, le Vietnam, l’Arménie, la Corée du Sud, l’Ouzbékistan, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie.Mais bientôt, certains autres pays pourraient l’accepter, à savoir la Thaïlande, la Birmanie, Bahreïn, Cuba, le Venezuela, l’Iran, l’Éthiopie, l’Azerbaïdjan, la Chine, l’Égypte, les Maldives et le Nigeria.

