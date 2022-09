https://fr.sputniknews.africa/20220917/nancy-pelosi-en-armenie-apres-les-affrontements-avec-lazerbaidjan-1056213988.html

Nancy Pelosi en Arménie après les affrontements avec l'Azerbaïdjan

Nancy Pelosi en Arménie après les affrontements avec l'Azerbaïdjan

Après son voyage à Taïwan, qui n'a pas plu à Pékin, Nancy Pelosi est arrivée en Arménie, au plus fort de nouveaux affrontements avec l'Azerbaïdjan. Pour la... 17.09.2022, Sputnik Afrique

La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, est arrivée samedi en Arménie, une visite annoncée la veille alors que ce pays vient d'être confronté à de violents affrontements à sa frontière avec l'Azerbaïdjan.Cette visite de trois jours "va jouer un grand rôle pour garantir notre sécurité", a de son côté déclaré le président du Parlement arménien, Alen Simonyan, aux journalistes avant son arrivée.La visite de la responsable américaine intervient alors que la région, stratégique notamment pour l'acheminement des hydrocarbures de la mer Caspienne, est en proie à des frictions entre l'influence de la Turquie, soutien de l'Azerbaïdjan, et celle de la Russie, garante théoriquement de la sécurité de l'Arménie où elle dispose d'une base militaire.Les Occidentaux sont présents dans le processus de paix dans le cadre du groupe de Minsk de l'OSCE.Plus de 200 personnes sont mortes dans de récents combats entre les troupes arméniennes et azerbaïdjanaises, les deux parties s'en accusant mutuellement. Ces affrontements ont éclaté mardi et se sont terminés par une médiation internationale dans la nuit de jeudi.Il s'agit d'une escalade inédite depuis 2020 menaçant de torpiller un processus de paix fragile entre les deux pays rivaux du Caucase, qui ont mené deux guerres - en 2020 et dans les années 1990 - pour la région contestée du Haut-Karabakh, enclave peuplée d'Arméniens en Azerbaïdjan.Nancy Pelosi avait été au centre des tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis en août, lorsqu'elle s'est rendue à Taïwan au mépris des avertissements de Pékin.

