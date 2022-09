https://fr.sputniknews.africa/20220917/lequateur-se-felicite-du-rejet-par-la-fifa-dun-recours-contre-sa-qualification-au-mondial-1056205839.html

L'Équateur se félicite du rejet par la Fifa d'un recours contre sa qualification au mondial

L'Équateur se félicite du rejet par la Fifa d'un recours contre sa qualification au mondial

La résolution a rejeté les allégations présentées par le Chili et le Pérou dénonçant un prétendu alignement illégal de Byron Castillo lors des éliminatoires de... 17.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-17T08:38+0200

2022-09-17T08:38+0200

2022-09-17T08:38+0200

equateur

chili

fifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1056127910_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bec0da05c32c91586c339d846af7631f.jpg

Le président de la Fédération équatorienne de football (FEF), Francisco Egas, s’est félicité, vendredi, du rejet par la Fifa d’un recours du Chili contre la qualification équatorienne à la coupe du monde de football Qatar-2022.La résolution a rejeté les allégations présentées par le Chili et le Pérou dénonçant un prétendu alignement illégal de Byron Castillo lors des éliminatoires de Qatar 2022, dans le but de sanctionner l'Équateur et de conserver leur chance d’aller au mondial.La plainte déposée par le Chili a ensuite été rejointe par le Pérou après avoir été éliminé de la Coupe du monde lors des éliminatoires contre l'Australie, au motif qu'en cas de sanction de l'Équateur, ce serait l'équipe péruvienne qui devrait occuper cette place à la place du Chili.L'accusation du Chili était basée sur l'utilisation présumée de faux documents par Byron Castillo pour obtenir la nationalité équatorienne, le joueur étant né en Colombie. La controverse autour de cette affaire a été réglée en 2021, lorsqu'un juge a validé ses documents équatoriens auprès de la justice.Avec son message sur les réseaux, le dirigeant de la FEF a brisé le silence de la partie équatorienne ces derniers mois, contre plusieurs sorties médiatiques de l'avocat de l'Association nationale des professionnels Football (ANFP) du Chili.Byron Castillo, joueur actuel du Mexicain León, n'a commencé à être convoqué par l'entraîneur équatorien, Gustavo Alfaro, que lorsque la résolution judiciaire a ordonné son enregistrement dans l'état civil de l'Équateur comme équatorien.C'était l'argument principal de la FEF devant la FIFA, qui l'a considéré comme valable et a déterminé qu'"elle était tenue de prendre en compte et de respecter les décisions des tribunaux étatiques nationaux en matière d'identité ou de nationalité des personnes".Dans un communiqué publié vendredi, la FEF a assuré que la FIFA "a estimé que le joueur devrait être considéré comme titulaire de la nationalité équatorienne permanente, conformément à la section 1 de l'article 5 du Règlement d'application des Statuts de la FIFA".Lors des éliminatoires sud-américaines pour la Coupe du monde du Qatar 2022, Byron Castillo a disputé huit matchs, dont les deux contre le Chili, qui ont joué un rôle clé dans la demande chilienne pour que les points soient soustraits à l'Équateur et donnés à La Roja.L'affaire peut encore se poursuivre si le Chili et le Pérou décident de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS), la dernière instance à laquelle ils peuvent s'adresser.

equateur

chili

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

equateur, chili, fifa