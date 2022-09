https://fr.sputniknews.africa/20220917/le-togo-prend-de-nouvelles-mesures-sociales-pour-faire-face-a-la-vie-chere-1056208086.html

Le Togo prend de nouvelles mesures sociales pour faire face à la vie chère

Le Togo prend de nouvelles mesures sociales pour faire face à la vie chère

Le Président de la République du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, a pris vendredi d'importantes décisions afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages en... 17.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-17T14:51+0200

2022-09-17T14:51+0200

2022-09-17T14:51+0200

togo

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1045990604_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_7b24a38b2bfc26860ac01be1a680b553.jpg

Ces mesures visent également à renforcer l'inclusion, l'harmonie sociale et consolider la paix en cette période de hausse générale des prix à la consommation, a ajouté le communiqué.Parmi ces mesures, on note l'augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires et des pensions de retraite pour les fonctionnaires civils et militaires, soit un montant annuel de 22,5 milliards FCFA et la revalorisation additionnelle de 5% de la pension de retraite pour tous les retraités du secteur public civil et militaire et du secteur privé.Le Président togolais accorde aussi une indemnité mensuelle de transport de 10.000 FCFA à titre exceptionnel pour chaque fonctionnaire de l'État, "payable hors bulletin" pour faire face à la hausse des frais de déplacements, correspondant à un coût budgétaire annuel de 8,8 milliards FCFA ainsi qu'une gratification du reliquat de l'avance sur salaire consentie en janvier 2022 aux fonctionnaires et retraités sur les 8 mois restants à rembourser, équivalant à 7,1 milliards FCFA.Dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire, les nouvelles dispositions prévoient une gratification spéciale de 3 milliards de FCFA par transfert monétaire direct au profit des parents d'élèves pour l'achat de fournitures scolaires et de subventions de 2,5 milliards de FCFA pour l'acquisition des manuels d'écriture et de lecture pour les élèves de l'enseignement primaire.Au titre des mesures sociales, on annonce aussi la hausse de la subvention sur les engrais de 6 milliards FCFA pour la porter à 7,5 milliards FCFA, au profit des agriculteurs, une dotation additionnelle de la subvention sur les produits pétroliers de 30 milliards FCFA pour la porter à 37, 8 milliards FCFA. Il y a également une dotation additionnelle de la subvention au gaz domestique, qui passe de 7,7 milliards de francs CFA à 9,3 milliards FCFA.Le chef de l'État togolais a aussi souligné la poursuite de l'application des mesures fiscales prises en faveur du secteur privé dans le cadre de l'état d’urgence sanitaire.Ces nouvelles dispositions ont été prises après concertation du gouvernement avec les acteurs sociaux conformément à l'axe 1 de la feuille gouvernementale Togo-2025.

togo

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

togo, afrique subsaharienne