Kazakhstan: le président rebaptise Astana, la capitale

2022-09-17T22:16+0200

Le président kazakh a signé samedi une loi qui rend à la capitale du Kazakhstan son ancien nom d'Astana, rompant avec l'héritage de l'ex-président Noursoultan Nazarbaïev qui l'avait nommée Nur-Sultan en 2019.Sur son site, la présidence a indiqué que Kassym-Jomart Tokaïev a signé cette loi sur des amendements constitutionnels qui font également passer le mandat du chef de l'Etat kazakh à sept ans non renouvelables, contre cinq ans renouvelables deux fois de suite auparavant. Le Parlement avait approuvé la veille ces changements. La présidence kazakhe a également publié samedi un décret indiquant que la capitale reprenait officiellement le nom d'Astana dès publication du décret. Le 1er septembre, le Président Tokaïev s'était déclaré en faveur d'une réduction du mandat à sept ans non renouvelable et avait également proposé d'organiser une élection présidentielle anticipée cet automne. Cette dernière proposition n'a pas encore été confirmée officiellement.Connue pour ses gratte-ciel futuristes au milieu des steppes du nord du Kazakhstan, Astana avait été rebaptisée Nur-Sultan en mars 2019, du prénom de l'ancien chef d'Etat, après son départ du pouvoir.M.Nazarbaïev, 82 ans, dont la ville a porté le nom pendant trois ans, a dirigé cette ex-république soviétique de son indépendance en 1991 à 2019.

avec AFP

