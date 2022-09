https://fr.sputniknews.africa/20220917/harcelement-sexuel-la-federation-francaise-de-football-dans-la-tourmente-1056211880.html

Harcèlement sexuel: la Fédération française de football dans la tourmente

La Fédération française de football (FFF) aurait couvert des actes de harcèlement sexuel envers des mineurs, à en croire une enquête du journaliste Romain... 17.09.2022, Sputnik Afrique

Après les affaires de maraboutage des frères Pogba et la mise en examen de la joueuse Aminata Diallo, le football français continue de tanguer. Cette fois c’est la Fédération elle-même (FFF) qui en prend pour son grade, accusée d’avoir couvert des dérives sexuelles à l’encontre de mineurs, à en croire une enquête du journaliste Romain Molina publiée dans le média norvégien Josimar Football.L’institution aurait fait régner la loi du silence dans plusieurs cas d’abus, de chantage et de harcèlement, impliquant des entraîneurs, des dépisteurs et de hauts fonctionnaires travaillant dans l'élite footballistique française.L’ancienne internationale Angélique Roujas est notamment visée. Entraîneur de la section féminine au centre de formation de Clairefontaine, elle avait été limogée en 2013 après avoir eu des relations sexuelles avec des joueuses mineures. Elle continue néanmoins de travailler avec de jeunes joueuses à l’Étoile sportive de La Roche-sur-Yon (Ligue 2), déplore Romain Molina.Même refrain pour David San José, licencié par la FFF en 2020 pour comportement inapproprié envers un jeune de 13 ans à Clairefontaine, mais qui a continué à travailler avec de jeunes joueurs à l'Olympique de Valence.Silence radioPlus inquiétant: les hautes instances du football français auraient tenté d’étouffer ces affaires en instaurant une véritable omerta. Aucun responsable politique n’a ainsi été mis au courant de ces différents cas.Ces révélations surviennent quelques jours après la parution d’une autre enquête par le magazine So Foot, visant directement Noël Le Graët, président de la FFF. Le responsable aurait envoyé des SMS à caractère sexuel à plusieurs employés, selon la publication.Ce 16 septembre, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra avait d’ailleurs reçu Noël Le Graët et Florence Hardouin pour évoquer ces révélations. La ministre avait finalement décidé de lancer un audit à la FFF.La FFF a pour sa part porter plainte contre So Foot pour diffamation.

