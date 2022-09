https://fr.sputniknews.africa/20220916/tensions-a-la-frontiere-kirghizstan-tadjikistan-plusieurs-blesses-1056194706.html

Tensions à la frontière Kirghizstan-Tadjikistan, plusieurs blessés

Tensions à la frontière Kirghizstan-Tadjikistan, plusieurs blessés

De nouveaux affrontements le 16 septembre à la frontière entre deux pays d'Asie centrale, le Tadjikistan et le Kirghizstan, ont fait au moins 18 blessés, dont... 16.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-16T08:45+0200

2022-09-16T08:45+0200

2022-09-16T08:55+0200

tadjikistan

kirghizstan

tensions

frontière

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1056194560_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_42143dc1ed939b357625cad248e2f685.jpg

Le ministère kirghiz de la Santé a annoncé que 18 personnes avaient été hospitalisées. Au moins quatre militaires ont reçu des "blessures par armes à feu" dans la région de Batken, dans le sud-est du Kirghizstan.Le Comité d'État pour la sécurité nationale du Kirghizstan a rapporté que des "affrontements intenses" se déroulaient dans la zone frontalière, accusant le Tadjikistan de "bombarder le territoire kirghiz avec tout son arsenal disponible" et de continuer à déployer des "équipements lourds".Les habitants de plusieurs villages frontaliers ont fui la zone de combats, a indiqué le ministère kirghiz des Situations d'urgence, annonçant l'ouverture de centres d'accueil.Le Tadjikistan, de son côté, a accusé les forces kirghizes d'avoir ouvert le feu tôt vendredi sur des postes frontaliers tadjiks, sans faire état dans l'immédiat de victimes dans ses rangs.Selon Douchanbé, un garde-frontière tadjik avait été tué et que trois gardes-frontières avaient été blessés.Des affrontements entre les deux pays en début de semaine avaient fait deux morts dans les rangs des gardes-frontières tadjiks et plusieurs blessés de part et d'autre.Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont entretenus pour tenter de calmer la situation.

tadjikistan

kirghizstan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

tadjikistan, kirghizstan, tensions, frontière