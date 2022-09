Poutine: "Des transformations fondamentales s'esquissent dans la politique mondiale et l'économie"

https://fr.sputniknews.africa/20220916/poutine-des-transformations-fondamentales-sesquissent-dans-la-politique-mondiale-et-leconomie-1056195377.html

Vladimir Poutine a déclaré que des transformations fondamentales se sont esquissées dans la politique mondiale et l’économie. Selon lui, elles portent un caractère irréversible. Cette déclaration a été faite lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qui se déroule ce vendredi 16 septembre à Samarcande, en Ouzbékistan.Adhésion de la Biélorussie et de l'Iran à l’OCSM.Poutine a déclaré que la Russie soutient la décision soumise à l'approbation du Conseil des chefs d'État sur l'ouverture de la procédure d'admission de la Biélorussie à l'OCS.De plus, le chef d’État russe a noté que la Russie était favorable à une adhésion rapide de l’Iran. Selon lui, cela "aura un impact positif sur les travaux de l'Organisation".Il a également tenu à préciser que l’Organisation accroissait son rôle dans la résolution des problèmes internationaux et régionaux, dans le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité "dans tout le vaste espace eurasien".La question des engraisDans la foulée, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie se félicitait de la décision de lever les sanctions sur les engrais russes. Cependant, il a déploré "que seuls les pays européens, et non les États les plus pauvres, puissent les acheter".Le Président russe a ainsi exprimé l'espoir que "l'Occident cesse de recourir au protectionnisme et aux sanctions et d'agir de manière égoïste".M.Poutine a ainsi demandé aux Nations unies d'influencer la Commission européenne pour qu'elle lève les restrictions sur les engrais russes pour les pays en développement également.Il dit avoir informé le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, de la volonté de Moscou de fournir gratuitement des engrais aux pays en question.

