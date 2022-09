https://fr.sputniknews.africa/20220916/les-etats-unis-sont-comme-un-cow-boy-malvoyant-selon-lambassadeur-russe-a-washington-1056196016.html

Les États-Unis sont comme un "cow-boy malvoyant", selon l’ambassadeur russe à Washington

Les États-Unis sont comme un "cow-boy malvoyant", selon l’ambassadeur russe à Washington

Des entreprises de hautes technologies, des "maisons de mode", le défenseur des droits de l’enfant, un assistant du Président russe… Constatant la "nature... 16.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-16T11:45+0200

2022-09-16T11:45+0200

2022-09-16T11:45+0200

international

russie

états-unis

sanctions

anatoli antonov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103552/05/1035520586_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_af7c96582297adc374993391c3a62a1c.jpg

Les États-Unis ont annoncé le 15 septembre un nouveau train de sanctions ciblant une longue liste d’entreprises technologiques et de responsables russes.En réagissant à cette décision, l’ambassadeur de Russie à Washington, Anatoli Antonov, a ainsi comparé les États-Unis à un "cow-boy malvoyant".Le diplomate russe a aussi souligné la "nature confuse" de cette énième salve de restrictions américaines qui portent à la fois sur des entreprises de hautes technologies et des "maisons de mode", le défenseur des droits de l’enfant et un assistant du Président russe.Il a également indiqué que les autorités américaines refusaient de reconnaître que les mesures "unilatérales et illégitimes" n’étaient pas en mesure d’atteindre leurs objectifs déclarés.D’après l’ambassadeur, ces mesures américaines "conduiront à une intensification du gel du dialogue bilatéral".De nouvelles sanctions USUne nouvelle salve de restrictions américaines sanctionne plus de 40 personnes physiques et une trentaine de personnes juridiques de Russie. En outre, les mesures ont été étendues à l’exportation contre Moscou et Minsk.

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, états-unis, sanctions, anatoli antonov