L’armée russe détruit un QG et une base d'entraînement de l'armée ukrainienne près de Nikolaïev

Les forces russes poursuivent leurs frappes contre l'armée ukrainienne dans les régions de Nikolaïv et de Kharkov. En 24 heures, les Ukrainiens ont perdu plus... 16.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-16T12:15+0200

2022-09-16T12:15+0200

2022-09-16T13:08+0200

Les militaires russes ont détruit un quartier général et une base d'entraînement du centre d'opérations spéciales "Sud" de l'armée ukrainienne non loin de la ville d’Otchakov, a annoncé le 16 septembre la Défense russe. En outre, également dans la région de Nikolaïev, l'aviation russe a frappé avec des munitions à guidage de précision les points de déploiement d'une brigade d'infanterie motorisée d'Ukraine. Dans la région de Kharkov, les forces russes ont aussi détruit les points de déploiement de la 66e brigade mécanisée ukrainienne près des villes de Dvouretchnaïa et Koupiansk, ainsi que le bataillon national Kraken à Kharkov.En 24 heures, les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 400 militaires, plus de 20 unités de chars et d’autres véhicules blindés. Plus de 3.000 munitions d'artillerie de différents calibres ont été détruites.

