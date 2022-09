https://fr.sputniknews.africa/20220916/la-russie-est-prete-a-transferer-gratuitement-300000-tonnes-dengrais-aux-pays-en-developpement--1056197329.html

La Russie est prête à transférer gratuitement 300.000 tonnes d'engrais aux pays en développement

La Russie est prête à transférer gratuitement 300.000 tonnes d'engrais aux pays en développement

La Russie est prête à transférer gratuitement 300.000 tonnes d'engrais aux pays en développement. Selon Vladimir Poutine, Moscou en a informé le secrétaire... 16.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-16T13:58+0200

2022-09-16T13:58+0200

2022-09-16T13:58+0200

vladimir poutine

engrais

international

russie

organisation de coopération de shanghai (ocs)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1056037973_0:101:3165:1881_1920x0_80_0_0_1172d54b3d872ac83cbb0a2ab986ace7.jpg

Se prononçant le 16 septembre lors du sommet de l’OCS en Ouzbékistan, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était prête à transférer gratuitement 300.000 tonnes d'engrais aux pays en développement.Un "égoïsme" de l'Occident Il a dit que la Russie se félicitait de la décision de lever les sanctions sur les engrais russes. Cependant, il a déploré "que seuls les pays européens, et non les États les plus pauvres, puissent les acheter".Le Président russe a ainsi exprimé l'espoir que "l'Occident cesse de recourir au protectionnisme et aux sanctions et d'agir de manière égoïste".M.Poutine a ainsi demandé aux Nations unies d'influencer la Commission européenne pour qu'elle lève les restrictions sur les engrais russes pour les pays en développement également.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, engrais, international, russie, organisation de coopération de shanghai (ocs)