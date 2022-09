https://fr.sputniknews.africa/20220916/greve-des-controleurs-aeriens-en-france-au-moins-un-millier-de-vols-annules-1056204211.html

Grève des contrôleurs aériens en France: Au moins un millier de vols annulés

Grève des contrôleurs aériens en France: Au moins un millier de vols annulés

En raison d'une grève des aiguilleurs français, plus de mille vols ont été annulés ce 16 septembre dans l'Hexagone. 16.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-16T22:25+0200

2022-09-16T22:25+0200

2022-09-16T22:27+0200

grève

france

aéroport

vol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102563/72/1025637233_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_e7d7c02195719a8b4020260dba1a69c5.jpg

Au moins un millier de vols sont annulés en France, vendredi, en raison d'une grève des aiguilleurs du ciel, qui affecte par ricochet le trafic européen.À l'appel du Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien, ce mouvement social pour revendiquer des hausses de salaires face à l'inflation, mais également une accélération des recrutements, concerne la France métropolitaine et l'Outre-mer.La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) avait demandé aux compagnies de renoncer préventivement à la moitié de leur programme de vols vendredi, soit environ 1.000 vols annulés au départ ou à l'arrivée du territoire français.Un service minimum est assuré dans 16 aéroports, ainsi que dans les cinq centres en route de la navigation aérienne, qui contrôlent les aéronefs transitant par l'espace aérien français et volant à plus de 6.000 mètres d'altitude, a indiqué la DGAC.Cependant, en début de journée, plusieurs aéroports comme ceux de Montpellier, la Rochelle, Rennes ou Melun étaient fermés.Cette grève a des retombées sur l'ensemble du trafic aérien européen. D'après le gestionnaire européen Eurocontrol, les retards des vols dépassaient 570.000 minutes cumulées à 10h53 (08h53 GMT), contre 148.000 sur l'ensemble de la journée du vendredi 9 septembre.Eurocontrol prévoyait environ 21.000 mouvements d’avions vendredi dans la zone qu’il gère, soit un tiers de moins qu’une semaine auparavant.

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

grève, france, aéroport, vol