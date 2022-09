https://fr.sputniknews.africa/20220916/chef-des-instructeurs-russes-destabiliser-la-rca-est-lun-des-objectifs-prioritaires-de-paris-1056200987.html

Chef des instructeurs russes: déstabiliser la RCA "est l’un des objectifs prioritaires de Paris"

Trois camions arrêtés en juillet à la frontière entre le Cameroun et la RCA transportaient des marchandises militaires destinées à des groupes rebelles... 16.09.2022

La douane centrafricaine, en coopération avec la police, a arrêté au mois de juillet, à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine, trois camions transportant plusieurs conteneurs avec des pièces détachées, des munitions et grenades ainsi qu’un véhicule militaire TRM 10000 CLD.Les services de renseignement centrafricains ont constaté après une enquête que tous ces marchandises figuraient dans les documents d’accompagnement, a indiqué dans un entretien accordé à Sputnik le directeur de la Communiqué des officiers pour la sécurité internationale (COSI) en RCA, Alexandre Ivanov. Selon lui, afin d’éviter "des fouilles et des saisis", l’ambassade de France à Bangui était désignée comme destinataire de cette livraison."Déstabiliser la RCA"D’après Alexandre Ivanov, "il s'agit d'une nouvelle tentative de nos partenaires occidentaux de déstabiliser le pays pour leurs intérêts personnels".Il a en outre estimé que "la déstabilisation, directe ou indirecte, des pays africains, dont la RCA, est donc l’un des objectifs prioritaires de Paris".Les relations entre la France et la RCA ne sont pas au beau fixe ces derniers temps. L'interpellation du 21 février dernier, à l’aéroport de Bangui, de quatre militaires français, qui escortaient un général des forces de l'Onu, a fait encore monter d’un cran les tensions. Selon Africa Intelligence, le sort de la dernière mission militaire française en RCA semble pour l'instant incertain.

