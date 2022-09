https://fr.sputniknews.africa/20220916/berlin-prend-le-controle-des-activites-du-groupe-russe-rosneft-en-allemagne-1056194095.html

Berlin prend le contrôle des activités du groupe russe Rosneft en Allemagne

Berlin prend le contrôle des activités du groupe russe Rosneft en Allemagne

Berlin a placé vendredi sous tutelle les activités allemandes du géant pétrolier russe Rosneft, qui gère de nombreuses raffineries en Allemagne, afin de... 16.09.2022, Sputnik Afrique

Les filiales de Rosneft en Allemagne, qui représentent 12% de la capacité de raffinage pétrolier du pays, sont placées sous "administration fiduciaire" forcée par l'agence nationale qui gère les réseaux d'énergie, a indiqué le ministère de l'Économie dans un communiqué.Avec cette mise sous tutelle, "il s'agit de répondre aux risques qui pèsent sur la sécurité des approvisionnements" en énergie dans le pays, a précisé le ministère.Berlin entend notamment "apporter une contribution importante pour garantir l'avenir de la raffinerie de Schwedt" dans l'est du pays, à la frontière polonaise.Cette grande raffinerie est contrôlée majoritairement par le géant pétrolier russe et assure l'approvisionnement en produits pétroliers de toute la région de Berlin.Ses activités sont fortement perturbées aujourd'hui, depuis que le gouvernement a décidé de réduire fortement ses importations de pétrole russe. Berlin a prévu de s'en passer totalement d'ici la fin de cette année.En prenant le contrôle du site, les autorités allemandes vont ainsi pouvoir par exemple piloter elles-mêmes l'approvisionnement du site avec du pétrole venant d'autres fournisseurs que la Russie.Dans le détail, le placement sous tutelle concerne les filiales Rosneft Allemagne (RDG) et la société RN Refining & Marketing (RNRM), qui détiennent de parts dans trois grandes raffineries du pays.

