Au moins trois morts et 13 blessés suite aux tirs de missiles ukrainiens HIMARS sur Kherson - vidéo

Au moins trois morts et 13 blessés suite aux tirs de missiles ukrainiens HIMARS sur Kherson - vidéo

Au moins trois personnes sont mortes et une dizaine de blessés suite à une attaque de l’armée ukrainienne sur le centre-ville de Kherson, indique... 16.09.2022, Sputnik Afrique

Le bombardement ukrainien a fait trois morts et treize blessés, annoncent, ce vendredi 16 septembre, les autorités de la région de Kherson, contrôlée par l’armée russe.Plus tôt, dans la matinée, les forces armées de Kiev ont frappé le centre-ville de Kherson avec, au moins cinq roquettes et des lance-roquettes multiple mobile, HIMARS, d’origine américaine.L'un des missiles a directement touché un bâtiment administratif où, selon ses représentants, se tenait une réunion des chefs des autorités locales.L’attaque a été qualifiée d'"acte terroriste méprisable" par la cheffe adjointe de l’administration régionale de Kherson, Ekaterina Goubareva. Plus tard dans la journée, les tirs ukrainiens se sont poursuivis, a-t-elle noté.Tout le territoire de la région de Kherson étant contrôlé par l’armée russe, la ligne du front se situe actuellement à la frontière administrative avec la région voisine de Nikolaïev, à une trentaine kilomètres de Kherson.

