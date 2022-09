https://fr.sputniknews.africa/20220915/un-jaguar-noir-a-ete-presente-au-grand-public-au-zoo-de-saint-petersbourg-1056187312.html

Un jaguar noir a été présenté au grand public au zoo de Saint-Pétersbourg

Encore timide devant le public, le nouveau pensionnaire du zoo de Saint-Pétersbourg, un jaguar noir, se montre dans toute sa splendeur devant la caméra. 15.09.2022, Sputnik Afrique

Le zoo de Saint-Pétersbourg a présenté au public une nouvelle attraction, un jaguar noir. Il a été appelé Richard. L’animal est arrivé du zoo d’une ville russe de la région de Krasnoïarsk en juin mais il a été contraint d’attendre en quarantaine, de subir des examens vétérinaires et de s'adapter à son nouvel environnement. Une fois toutes les mesures nécessaires prises, le grand félin a été placé dans son enclos.Le personnel du zoo note que Richard est très calme et prudent, il aime contempler et analyser. Il adore les boîtes en carton de différentes tailles et les branches de saule avec lesquelles il joue avec plaisir. Richard a presque un an. Ces grands félins deviennent adultes à l'âge de 3-4 ans.

