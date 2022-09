https://fr.sputniknews.africa/20220915/poutine-arrive-en-ouzbekistan-pour-un-sommet-de-premier-plan---photos-1056185682.html

Poutine arrive en Ouzbékistan pour un sommet de premier plan - photos

Jeudi matin, le Président russe est arrivé à Samarcande pour participer à la 22e session du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de... 15.09.2022, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine est arrivé à Samarcande, en Ouzbékistan, où, pour la première fois en trois ans, il participera en personne au sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).Le sommet de l’OCS se déroule les 15 et 16 septembre. Au menu, un large éventail de questions: renforcement du potentiel de l'organisation dans le domaine de la garantie de la sécurité et de la stabilité, renforcement des liens économiques, développement de la connectivité des transports, renforcement de la dimension culturelle et humanitaire de l'organisation.En marge du sommet, le Président russe s’entretiendra avec les dirigeants chinois, turc, iranien, pakistanais, kirghiz, mongol, ouzbek et turkmène.

