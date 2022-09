https://fr.sputniknews.africa/20220915/plus-de-400-morts-dans-les-96-premieres-heures-un-scenario-allemand-dune-panne-delectricite-1056192733.html

Plus de 400 morts dans les 96 premières heures: un scénario allemand d’une panne d’électricité

Plus de 400 morts dans les 96 premières heures: un scénario allemand d’une panne d’électricité

En cas de panne de courant de longue durée, sur une partie du territoire, les dégâts seraient graves, prévient le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Le scénario d’une panne généralisée et prolongée de courant, élaboré par les autorités de Rheingau-Taunus, prévoit des répercussions dramatiques pour la population et les infrastructures dans le Lander de Hesse, alerte Frankfurter Allgemeine Zeitung.Selon le média, la coupure de courant entraînerait plus de 400 morts dans les premières 96 heures. La défaillance des systèmes de communication des services d’urgence, ainsi que des alarmes de sécurité et d’incendie en serait la cause.Dans les premières 24 heures, on assisterait à une décimation de bétail et à un arrêt des installations de traitement et d’épuration des eaux.En cas d’absence d’électricité pendant une période de quatre jours ou plus, des vols pourraient avoir lieu et des incendies se déclareraient. Les dommages atteindraient les 200 millions d’euros.Il faut ajouter que les réseaux de téléphonie et d’Internet, les systèmes de paiement électronique et les stations-service, entre autres, cesseraient de fonctionner dans les premiers jours.Le système industriel allemand menacéDes experts annoncent la couleur. La plus grande économie européenne, celle de l’Allemagne, court des risques énormes face à la flambée des prix du gaz. Le pays pourrait connaître une forte pénurie de ce produit.Le modèle allemand est construit sur l'offre bon marché de l’énergie russe et une forte demande chinoise. La crise en Europe menace la "substance" même de l’industrie allemande, s’inquiètent les entreprises du pays.Tandis que des géants comme Basf ou Thyssenkrupp seraient obligés de réduire leurs productions, beaucoup de petites entreprises risqueraient de mettre la clé sous la porte.

