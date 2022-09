https://fr.sputniknews.africa/20220915/les-exportations-de-riz-de-linde-pourraient-chuter-de-25-1056185818.html

Les exportations de riz de l'Inde pourraient chuter de 25%

À la fin de la semaine dernière, le plus grand exportateur mondial de céréales a interdit les expéditions de riz et imposé une taxe de douane de 20 % sur les exportations alors que le pays tente de renforcer l'offre intérieure après que des pluies de mousson inférieures à la moyenne ont affecté la production.Les exportations de cette année devraient se situer à 16,2 millions de tonnes, a-t-il dit, notant que l'Inde n'a imposé le droit que sur le riz blanc, ce qui pourrait inciter certains acheteurs à passer au riz étuvé, exonéré des droits d'exportation.Les exportations de riz ont atteint un record de 21,2 millions de tonnes au cours de l'exercice 2021/22, soit plus que les exportations combinées des quatre plus grands exportateurs mondiaux de céréales: la Thaïlande, le Vietnam, le Pakistan et les États-Unis.Les exportations de riz ont augmenté à 9,36 millions de tonnes au cours des cinq premiers mois de l'exercice en cours qui a débuté le 1er avril, contre 8,36 millions de tonnes durant la même période de l'année précédente, selon les données du gouvernement.

