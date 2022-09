Un individu de 27 ans a été interpellé le 12 septembre par les enquêteurs de l’Unité des atteintes au bien du commissariat de Perpignan, relate Actu.Il est soupçonné d’avoir dégradé près de 350 voitures dans les rues de la ville, des faits qui remontent jusqu’en janvier 2021. Ces actes se matérialisaient sous la forme de griffures, de bris de rétroviseurs et de gravures d’inscriptions vulgaires, selon le média.Domicilié chez ses parents, le suspect, disposant de l’allocation adulte handicapé, a été reconnu responsable de ses actes suite à un examen médical pratiqué lors de sa garde à vue.Un refus étonnant en causeL’individu a ainsi donné des explications pour le moins particulières à ses actes aux forces de l’ordre. D’après lui, il a agi par frustration, car ses parents refusaient de lui donner l’argent de son allocation et de le conduire pour visiter… les célèbres maisons closes de La Jonquera.Le média indique qu’à l’issue de sa garde à vue, le jeune homme a été présenté au magistrat en vue d’une convocation ultérieure au tribunal de Perpignan, où il devra répondre de ses actes.

Il dégrade 350 voitures car ses parents ne lui donnent pas d’argent pour des prostituées

