En France, l'inflation ralentit au mois d’août mais reste toujours élevée

En France, l'inflation ralentit au mois d’août mais reste toujours élevée

Après avoir atteint 6,8% sur un an en juillet, l’inflation affiche une baisse en août jusqu’à 5,9%, selon les données de l’Insee. L’institut a d’ailleurs... 15.09.2022, Sputnik Afrique

L'inflation en France a atteint 5,9% sur un an au mois d'août, selon les chiffres définitifs publiés jeudi par l'Insee, qui relève de 0,1 point son estimation provisoire publiée à la fin du mois d'août.L'évolution de l'indice harmonisé, qui sert de base de comparaison au niveau européen, a également été corrigée par l'Institut (+0,1 point par rapport à la première estimation, pour atteindre 6,6% sur un an en août).En dépit de ces révisions, la baisse de l'IPC en août par rapport à juillet (6,1% sur un an) se confirme. Ceux de l'alimentation ont accéléré (+7,9 % après +6,8 %) ainsi que ceux des produits manufacturés (+3,5 % après +2,7 %), précise la même source.Sur un mois, l'IPC dans l'Hexagone a augmenté de 0,5% en août, après 0,3% en juillet. Les prix des produits manufacturés ont rebondi (+1,8 % après -1,6 %) notamment en raison de la fin des soldes d'été.Les prix de l'alimentation ont accéléré (+1,7 % après +1,0 %) du fait du rebond des prix des produits frais (+2,0 % après -1,0 %) et de l'augmentation des prix de l'alimentation hors produits frais (+1,6 % après +1,4 %).Les prix des services ont reculé (+0,3 % après +1,3 %) et la baisse des prix de l'énergie est plus marquée qu'en juillet (-3,9 % après -1,3 %).Le gouvernement français a récemment relevé sa prévision d'inflation pour l'année 2022, à 5,3% contre 5% attendus jusqu'ici. Pour 2023, l'exécutif table sur une inflation toujours élevée (4,2%) et largement supérieure à l'objectif de 2% que se fixe la Banque centrale dans le cadre de sa mission de stabilité des prix.

