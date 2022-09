https://fr.sputniknews.africa/20220915/attaque-armee-contre-un-poste-frontiere-dans-le-nord-du-benin-1056185947.html

Attaque armée contre un poste-frontière dans le nord du Bénin

Selon un responsable, cette attaque semble plus liée à la criminalité ordinaire qu'aux djihadistes. 15.09.2022, Sputnik Afrique

Des hommes armés ont attaqué un poste-frontière isolé du nord du Bénin, ont annoncé le 14 septembre les autorités de ce pays de l'Afrique de l'Ouest.Cette attaque semble plus liée à la criminalité ordinaire qu'aux djihadistes, a ajouté le responsable cité par des médias.Des sources et des médias locaux ont rapporté que deux civils avaient été tués dans cette attaque survenue à Alibori, près de la frontière avec le Niger. Cette zone est très fréquentée par des trafiquants, a dit une source douanière.Craignant une possible contagion chez eux de la menace djihadiste présente au Mali, au Niger et au Burkina Faso, les pays côtiers comme le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire cherchent à renforcer leur dispositif militaire pour sécuriser leurs frontières avec ces États.Le Bénin est en discussion avec le Rwanda pour qu'il lui fournisse un soutien logistique et une expertise dans sa lutte contre les groupes armés dans le nord, où une dizaine d'incursions de ces groupes ont été recensées depuis 2021.

