Une adolescente tuée par un missile HIMARS lancée par les Ukrainiens contre un lycée - vidéo

Une adolescente tuée par un missile HIMARS lancée par les Ukrainiens contre un lycée - vidéo

Un lycée a été la cible de roquettes américaines HIMARS ce 14 septembre tirées du côté ukrainien. Une adolescente a perdu la vie et quatre personnes ont été... 14.09.2022, Sputnik Afrique

Les forces armées ukrainiennes ont poursuivi leurs exactions en tirant sur un lycée à Perevalsk, dans la République populaire de Lougansk, rapporte la représentation de la république au Centre conjoint de contrôle et de coordination des questions liées aux crimes de guerre en Ukraine (JCCC).Six roquettes ont été tirées avec le système de lance-roquettes multiples américain HIMARS. Aleksey Getmansky, officier de bureau de la représentation de la République populaire de Lougansk au JCCC a confirmé au correspondant de Sputnik avoir retrouvé des fragments provenant de ces missiles.Le bâtiment abritait un orphelinat. Une jeune fille de 15 ans a été tuée. Six étudiants âgés de 15 à 17 ans ainsi qu’un enseignant ont été blessés et transportés à l’hôpital.Le ministre de l’Éducation et des sciences de la République populaire de Lougansk, Ivan Kousov, a déclaré que le bâtiment avait été complètement détruit et ne pourra être restauré. Les enfants orphelins qui y étudiaient seront transférés à Lougansk. M.Kousov a précisé que les missiles tirés visaient intentionnellement ce lycée.Une enquête conjointe menéeLes officiers du bureau de la représentation de la République populaire de Lougansk au JCCC avec les enquêteurs du Comité d’enquête de la Russie sont sur place afin de mener des investigations.

