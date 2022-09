https://fr.sputniknews.africa/20220914/un-frelon-repute-pour-ses-piqures-est-arrive-en-europe-occidentale---video-1056182142.html

Un frelon réputé pour ses piqûres est arrivé en Europe occidentale - vidéo

Un frelon réputé pour ses piqûres est arrivé en Europe occidentale - vidéo

Un frelon d’origine orientale a été localisé dans l’ouest de l’Europe. En plus de représenter une menace pour la biodiversité, ses piqures sont très... 14.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-14T18:07+0200

2022-09-14T18:07+0200

2022-09-14T18:07+0200

frelon

france

espagne

insectes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1052145388_0:78:3073:1806_1920x0_80_0_0_cc7d7c165dac8ee7ff52399bce6fa77d.jpg

Il va falloir apprendre à le connaitre. Après le frelon asiatique, appelé vespa velutina, découvert dans des poteries en 2004 en France, un nouveau type a été découvert en septembre 2021, à Marseille, par trois entomologistes. Celui-ci se prénomme vespa orientalis, mieux connu sous le nom de frelon oriental.Il se distingue par une couleur semblable à celle de la rouille. Il mesure moins de 25 mm, alors que les reines atteignent une taille entre 25 et 35mm. L’arrière de l’insecte dispose d’une grande bande jaune. Son dard est similaire à celui des guêpes qui ne se plante pas. Ses piqures sont très douloureuses, rapporte la Dépêche. L’insecte ne serait pas agressif envers l’homme et agirait uniquement pour se défendre.Le média précise que le frelon oriental aime construire son nid dans une cavité, une fissure de rocher ou dans le trou d’un mur. La biodiversité est menacée par son arrivée car il est vorace. Le frelon se nourrit de mouches, de cafards, mais aussi d’abeilles, comme son cousin, le vespa velutina. Selon le média régional, les dégâts causés sur les ruches par le vespa orientalis pourraient être plus importants que ceux engendrés par le frelon asiatique.Une arrivée constatée en Europe occidentaleLe frelon oriental est présent en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Europe Orientale. Il a été également observé dans le sud de l’Italie, en Sicile. Si son arrivée a été constatée l’an dernier en France, cet insecte a décidé de mettre le cap encore plus à l’ouest. Le département de l’action climatique de la Généralité de Catalogne a constaté son a il y a quelques jours dans le port de Barcelone. Dans un tweet, le département écrit qu’il serait arrivé à travers des conteneurs.

france

espagne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

frelon, france, espagne, insectes