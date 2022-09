https://fr.sputniknews.africa/20220914/tchad-libye-un-ping-pong-darrestations-de-ressortissants-1056179166.html

Tchad-Libye: un ping-pong d'arrestations de ressortissants

Le Tchad s'indigne de l’arrestation en Libye de plusieurs de ses ressortissants, "en guise de représailles" à l'interpellation de quatre braconniers libyens... 14.09.2022, Sputnik Afrique

Suite à l’arrestation, la semaine dernière, de quatre ressortissants libyens, détenteurs de plusieurs armes à feu, plusieurs Tchadiens ont été arrêtés en Libye, "en guise de représailles", a annoncé lundi le ministère tchadien des Affaires étrangères dans un communiqué.La Libye "procède depuis une semaine à des arrestations massives des Tchadiens innocents vivant en Libye notamment dans la ville de Adjidabya", dénonce la diplomatie tchadienne, citée par le journal Le Pays Tchad.Les ressortissants libyens arrêtés la semaine dernière avaient été "pris en flagrant délit d'actes de braconnage" après avoir "illégalement franchi la frontière" du Tchad, soulignent les autorités tchadiennes.Le ministère libyen des Affaires étrangères a pour sa part confirmé ce mercredi qu’il continue de communiquer avec le Tchad, en vue de libérer les quatre jeunes Libyens. Il a indiqué avoir formé une cellule de crise travaillant 24 heures sur 24 pour assurer leur libération et leur rapatriement."Injustement arrêtés"N'Djamena "condamne avec la plus grande fermeté ces arrestations illégales et arbitraires" et demande aux autorités libyennes compétentes "de préserver l’intégrité physique des Tchadiens arrêtés et de les mettre à l’abri de tout traitement inhumain et dégradant".Le gouvernement demande aussi de faciliter aux Tchadiens en détention l’accès à l’ambassade du Tchad "pour leur apporter l’aide et la protection nécessaires".Le ministère des Affaires étrangères assure qu’il usera de tous les moyens légaux pour obtenir sans délai la libération de ces Tchadiens "injustement arrêtés et détenus".Les quatre braconniers libyens en question avaient été interpellés par les forces de défense et de sécurité tchadiennes le 1er septembre, dans la province de l'Ennedi-Est, zone frontalière proche du Soudan et de la Libye.

