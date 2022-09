https://fr.sputniknews.africa/20220914/poutine-parle-a-guterres-sur-le-transport-de-cereales-et-la-centrale-de-zaporojie-mais-pas-que-1056184451.html

Poutine parle à Guterres sur le transport de céréales et la centrale de Zaporojié, mais pas que…

14.09.2022

Le Président russe et le secrétaire générale de l’Onu ont discuté, ce 14 septembre, de la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporojié, y compris des conclusions rendues après sa visite par une délégation de l'AIEA, a indiqué le Kremlin. Lors de son entretien avec M.Guterres, M.Poutine a dressé un bilan positif de la coopération avec l'AIEA concernant la centrale et a évoqué les mesures prises par la Russie pour protéger les installations sur place. Les hommes politiques ont prêté attention à la mise en œuvre de l'accord avec Istanbul sur l'exportation de céréales ukrainiennes depuis les ports de la mer Noire et l'exportation de denrées alimentaires et d'engrais russes.L'importance de répondre, en priorité, aux besoins alimentaires des pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique latine, a été soulignée. António Guterres a fait part des efforts déployés par le secrétariat de l'Onu et des agences spécialisées pour lever tous les obstacles à l'approvisionnement des marchés mondiaux en produits agricoles et en engrais. Il tenait à souligner l’engagement total de la Russie dans cette tâche. La situation autour de la centrale nucléaire de Zaporojié a été discutée, notamment dans le cadre des résultats suite à la visite d’une délégation de l'AIEA. L’attaque contre Elenovka Poutine et Guterres ont aussi soulevé la question de l'organisation d'une mission d'enquête de l'Onu concernant les tirs de missiles du 29 juillet par les forces armées ukrainiennes sur le centre de détention provisoire d'Elenovka. Des prisonniers de guerre ukrainiens s’y trouvaient. António Guterres a assuré qu’une visite d'experts de l'Onu était planifiée sur le site pour mener une enquête indépendante et objective.

