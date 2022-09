https://fr.sputniknews.africa/20220914/nord-du-burkina-huit-soldats-tues-lors-dune-attaque-terroriste-1056184610.html

Nord du Burkina: huit soldats tués lors d'une attaque "terroriste"

Nord du Burkina: huit soldats tués lors d'une attaque "terroriste"

Huit soldats tués, ce mardi, dans le nord du Burkina Faso, lors d'une attaque de djihadistes présumés contre une patrouille militaire, a indiqué mercredi... 14.09.2022, Sputnik Afrique

Au moins huit soldats appartenant à une patrouille militaire ont été tués, le 13 septembre, dans une attaque de djihadistes présumés, fait savoir l'armée. "Une unité composée d'éléments du 11e Régiment d'Infanterie Commando a été prise en embuscade à 11 kilomètres d'Oursi (Province de l'Oudalan, région du Sahel)", explique l'armée.L'unité visée ratissait une zone où une attaque avait tué deux soldats la veille, lundi. Plus tôt dans la journée, des sources sécuritaires avaient annoncé à l'AFP un premier bilan de sept soldats tués.Cette nouvelle attaque, la quatrième en moins de dix jours dans le nord du Burkina, vient alourdir le bilan du mois de septembre, particulièrement meurtrier.Les attaques précédentesLe 5 septembre, au moins 35 civils dont des femmes et des enfants ont été tués par l'explosion d'une bombe artisanale au passage d'un convoi de ravitaillement, entre Djibo et Bourzanga.Le lendemain, au moins neuf personnes, sept civils et deux soldats, ont péri lors de deux attaques distinctes de djihadistes présumés, qui ont visé des civils et une patrouille militaire.Lundi, Paul-Henri Sandaogo Damiba, à la fois Président de la transition et lieutenant-colonel, a limogé le ministre de la Défense, et l'a lui-même remplacé à ce poste.

