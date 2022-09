https://fr.sputniknews.africa/20220914/la-recolte-de-mais-en-france-pourrait-atteindre-son-plus-bas-en-plus-de-30-ans-1056179792.html

La récolte de maïs en France pourrait atteindre son plus bas en plus de 30 ans

En 2022, la récolte de maïs en France pourrait être la plus faible depuis 1990 en raison d'une grave sécheresse, a déclaré le ministère de l'Agriculture du... 14.09.2022, Sputnik Afrique

Les agriculteurs français collectent leur plus petite récolte de maïs en plus de trois décennies, soulignant le lourd tribut que la sécheresse estivale a fait peser sur le secteur alimentaire de l'Europe.La chaleur et la sécheresse se sont imposées sur une grande partie du continent européen tout au long de l'été. En France, les récoltes de maïs ont fortement souffert. Une diminution des récoltes de 30% est attendue par les agriculteurs.Aucune région n'a été épargnée par la chute des récoltes. De plus, l'agence cite un rapport du ministère français de l'Agriculture qui note que les intempéries ont réduit les récoltes de presque toutes les cultures de l'année dernière, à l'exception des oléagineux.Conséquences pour le marchéEn plus de l'inflation et de la crise de l'énergie, les petites récoltes menacent de maintenir les prix des denrées alimentaires à un niveau élevé. En juillet, les prix des aliments avaient déjà bondi de 12% par rapport à l'année dernière dans l'Union européenne et encore plus au Royaume-Uni. Le bloc importe du maïs de pays comme l'Ukraine pour aider à combler le déficit, bien que les ventes de ce pays doivent chuter de moitié en 2022 par rapport à la saison précédente.Les champs en Allemagne et en Roumanie, autres producteurs clés de l'UE, ont également souffert de la sécheresse. De plus, les producteurs partout en Europe sont aux prises avec la montée en flèche des coûts des engrais et du gaz, qui sont utilisés pour sécher les cultures comme le maïs après leur récolte.

