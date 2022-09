https://fr.sputniknews.africa/20220914/inondations-au-pakistan-au-moins-54-morts-en-24-heures-1056174999.html

Inondations au Pakistan: au moins 54 morts en 24 heures

Inondations au Pakistan: au moins 54 morts en 24 heures

Au moins 54 personnes ont péri et six autres blessées dans des inondations déclenchées par les fortes pluies de mousson au cours des dernières 24 heures au... 14.09.2022, Sputnik Afrique

Selon un rapport publié par la NDMA mardi soir, 18 enfants et 10 femmes figurent parmi les personnes qui ont perdu la vie dans des incidents distincts liés aux inondations.La province du Sindh (sud) a été la région la plus touchée avec 44 morts, suivie par la province du Baloutchistan (sud-ouest), qui a enregistré huit décès et six blessés, précise le rapport.De même, 4.453 habitations ont été détruites et 24.869 animaux d'élevage ont péri dans différentes régions du Pakistan.Le bilan total des victimes causées par les pluies de mousson et les inondations de cette saison au Pakistan depuis la mi-juin s'élève à environ 1.481 morts et 12.748 blessés.Les opérations de sauvetage et de secours menées par la NDMA, d'autres organisations gouvernementales, des bénévoles et des organisations non gouvernementales se poursuivent dans les zones touchées par les inondations.

