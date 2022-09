https://fr.sputniknews.africa/20220914/incapable-de-retirer-son-argent-une-femme-armee-prend-en-otage-des-clients-dune-banque-a-beyrouth-1056178595.html

Incapable de retirer son argent, une femme armée prend en otage des clients d’une banque à Beyrouth

Le Liban étant plongé dans une crise économique et financière, ce dernier mois les banques de Beyrouth ont été la cible d’attaques de la part de leurs clients. Ce 14 septembre, un groupe de clients a pris en otage la banque Blom, relate Al Jadeed News.Une des activistes, faisant partie de l’Association libanaise des déposants, a réclamé son propre argent piégé dans la banque. Elle en a besoin pour le traitement de sa sœur atteinte d’un cancer.La femme, qui dit s’appeler Sali Hafiz, était armée d’un pistolet, mais a plus tard affirmé qu’il était factice. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses séquences montrent la jeune femme brandir son arme et crier.Dans une interview accordée à Al Jadeed, la jeune femme a expliqué que la banque leur a "volé" cet argent et qu’elle n’avait rien à perdre ni d’autre solution.Les informations varient quant à la somme qu’elle a pu récupérer de son dépôt d’argent suite à cet assaut. Si selon certaines informations elle a retiré entre 13.000 et 20.000 dollars, d’autres sources le démentent. On ignore pour le moment si elle a été arrêtée.Un incident loin d’être unique en son genreEn raison du manque de devises étrangères, les banques libanaises refusent d'émettre de l'argent aux clients en monnaie forte, proposant de recevoir en retour un montant en livres libanaises à un taux nettement inférieur aux offres sur le "marché noir".Auparavant, une autre banque de Beyrouth avait été prise d’assaut par un homme armé. Désespéré de retrouver un dépôt de 210.000 dollars, gelé depuis deux ans, l’homme a pris en otage huit personnes, dont deux employés de banque. Arrêté, l’homme a été par la suite libéré.

