Fusillade entre des gardes-frontières kirghizes et tadjiks

La frontière entre le Kirghizistan et le Tadjikistan a été secouée ce mercredi matin par un échange de tirs entre gardes-frontières. Les parties en conflit... 14.09.2022, Sputnik Afrique

Une fusillade entre gardes-frontières s'est produite à la frontière du Kirghizistan et du Tadjikistan ce mercredi matin, a déclaré à Sputnik le centre de presse du service frontalier kirghize.Position de la partie kirghizeDans le village de Bulakbochi, des gardes-frontières tadjiks "ont pris des positions de combat sur une section non décrite de la frontière d'État, ce qui viole les accords entre les parties", a déclaré l'interlocuteur de l'agence.Les accusations du TadjikistanD'après le service des frontières du Comité d'État pour la sécurité nationale du Tadjikistan, les gardes-frontières kirghizes ont tiré sans raison sur des positions tadjikes, entraînant une riposte."Les gardes-frontières du poste-frontière kirghize de Bulakbochi à 7h15 (02h15 GMT) (…) ont tiré quatre coups de mortier en direction de l'avant-poste frontalier du Tadjikistan et sans aucune raison ont pilonné les positions des gardes-frontières tadjiks en utilisant des mitrailleuses, fusils d'assaut et d'autres armes à feu", indique le communiqué.Suite à l'incident, le Kirghizistan a rapporté deux blessés dans les rangs de ses gardes-frontières, les autorités tadjikes n'en rapportent aucun."Actuellement, afin de stabiliser la situation et de clarifier les raisons des actions aventureuses des troupes frontalières du pays voisin, des négociations sont en cours entre les représentants frontaliers des deux parties", indique également le communiqué tadjik.

