Des hélicoptères russes Ka-52 frappent la force amphibie ukrainienne - vidéo

La Défense russe publie une vidéo sur la destruction d'un débarquement naval appartenant aux forces ukrainiennes près de la centrale nucléaire de Zaporojié. 14.09.2022, Sputnik Afrique

Des hélicoptère russes Ka-52, utilisant des missiles Vikhr, ont détruit une barge. S’y trouvaient à l’intérieur des soldats ukrainiens qui tentaient de traverser le fleuve Dniepr non loin de la centrale nucléaire de Zaporojié. Une vidéo de cette mission militaire a été publiée par le ministère de la Défense russe. Un groupe d'hélicoptères d'attaque Ka-52 a reçu l'ordre, lors d'un vol de reconnaissance, de stopper le déplacement des unités d'opérations spéciales ukrainiennes sur le fleuve Dniepr. Ensuite, l’objectif était de détruire les forces ennemies qui se dirigeaient vers de la centrale nucléaire de Zaporojié. Le groupe aérien d’un lieutenant-colonel a été l'un des premiers à voler dans la zone de la centrale. L'équipage, utilisant un système de recherche et de ciblage, a détecté une embarcation avec des militaires ukrainiens à une distance de 15 kilomètres. Deux missiles guidés Vikhr ont été tirés sur la l'adversaire. La cible a été atteinte. L'équipe d'hélicoptères a continué d’effectuer des missions de protection et de défense de la centrale nucléaire.

