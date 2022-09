https://fr.sputniknews.africa/20220914/des-concepteurs-chinois-developpent-un-missile-supersonique-propulse-au-bore-capable-de-plonger-1056176194.html

Des concepteurs chinois développent un missile supersonique propulsé au bore capable de plonger

Des concepteurs chinois développent un missile supersonique propulsé au bore capable de plonger

La Chine développe un missile antinavire supersonique dont la portée et la vitesse seront supérieures à celles de n'importe quelle torpille traditionnelle... 14.09.2022, Sputnik Afrique

Des scientifiques chinois travaillent sur un dispositif antinavire capable de voler à des altitudes d’avions de ligne commerciaux et de naviguer sous l’eau, rapporte le South China Morning Post en se référant à des chercheurs impliqués dans le projet.Le missile de 5 mètres de long pourra voler à Mach 2,5 à environ 10.000 mètres d’altitude sur 200 kilomètres. Il pourra également plonger sur 20 kilomètres.Une fois à environ 10 kilomètres de sa cible, le missile passera en mode torpille. Sous l’eau, il atteindra une vitesse allant jusqu’à 100 mètres par seconde (200 nœuds). Cette performance est obtenue grâce à la supercavitation: la formation d’une bulle d’air géante autour de l’engin qui réduit considérablement la traînée.Le projectile sera également capable de changer de cap ou de plonger jusqu'à une profondeur de 100 mètres pour échapper aux systèmes de défense sous-marins sans perdre son élan.Le plus grand défiLes concepteurs affirment qu'aucun système de défense de navire existant n’est actuellement à même de faire face à une attaque aussi rapide.Ils signalent cependant que l'un des plus grands défis est le système d'alimentation, en raison de la nécessité de produire une poussée indispensable dans les airs et sous l'eau. Ils comptent pouvoir résoudre le problème en utilisant du bore. Cet élément léger réagit bien dans les deux milieux, libérant une énorme quantité de chaleur.Le système océanique polyvalent russe Poséidon propulsé par moteur dont l’énergie est produite par un réacteur nucléaire naval a aussi une vitesse de 200 nœuds lorsqu’il utilise la technologie de supercavitation.

