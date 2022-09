https://fr.sputniknews.africa/20220913/un-cure-flashe-a-pres-de-200-kmh-a-lyon-1056170785.html

Un curé flashé à près de 200 km/h à Lyon

Un curé flashé à près de 200 km/h à Lyon

Et le titre du plus furieux automobiliste est attribué à… un curé flashé à presque 200 km/h non loin de Lyon. Du moins, selon la statistique du week-end... 13.09.2022, Sputnik Afrique

Samedi dernier, une brigade de gendarmes a intercepté une voiture circulant en Isère à 199 km/h, avec un excès de vitesse de 59 km. Au volant, les agents des forces de l’ordre ont découvert… un curé, indique le Progrès.L’homme d’église de 55 ans roulait dans une Peugeot 5008 au niveau de Saint-Quentin-Fallavier, à une trentaine kilomètres de Lyon. Il a été contrôlé vers 21h par les gendarmes du peloton motorisé de La Verpillière.Record du week-endParmi tous les contrôles routiers effectués dans cette zone, c’est l’excès de vitesse le plus élevé, selon les médias locaux.Selon la Sécurité routière, cette contravention entraîne la perte de six points sur un permis de conduire, une amende, mais surtout, le curé peut voir son document rose être suspendu pour une durée de trois ans...

