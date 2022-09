https://fr.sputniknews.africa/20220913/ukraine-la-rectrice-prorusse-de-luniversite-de-kherson-a-failli-etre-tuee-par-une-bombe-artisanale-1056163987.html

Ukraine: la rectrice prorusse de l'université de Kherson a failli être tuée par une bombe artisanale

Ukraine: la rectrice prorusse de l'université de Kherson a failli être tuée par une bombe artisanale

À Kherson, ville ukrainienne contrôlée par les troupes russes, la rectrice de l'université a failli être tuée dans un attentat perpétré à l'aide d'un engin... 13.09.2022, Sputnik Afrique

La rectrice de l'université de Kherson Tatiana Tomilina a été la cible d'un attentat lundi. Celui-ci a été perpétré à l'aide d'un engin explosif artisanal, a indiqué à Sputnik le service de presse de l'administration municipale.L'explosion a eu lieu dans l'entrée de l'immeuble où habite la femme. Elle a été blessée et un homme qui serait son garde de corps, qui se trouvait à côté, a été tué.Une partisane de MoscouTatiana Tomilina coopère avec l'administration russe de la région depuis la prise de Kherson par les troupes russes lors de l'opération militaire spéciale lancée en Ukraine le 24 février.La nouvelle année scolaire à l'université de Kherson suivra des programmes fondés sur les standards russes. La demande de futurs étudiants s’est accrue, notaient les membres de la commission d'admission.La région de Kherson et une partie de la région de Zaporojié, avec de grandes villes comme Kherson, Melitopol et Berdiansk, sont tenues par la Russie. L'Ukraine a ainsi perdu l'accès à la mer d'Azov. De nouvelles administrations ont été implantées dans ces territoires, qui ont déclaré leur volonté d'être rattachées à la Russie.Les partisans de Kiev organisent souvent des attentats contre les membres de l'administration russe et ceux qui coopèrent avec les autorités russes.

