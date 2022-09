https://fr.sputniknews.africa/20220913/sur-quoi-ont-porte-les-discussions-entre-poutine-et-scholz-lors-leur-entretien-telephonique-1056172005.html

Sur quoi ont porté les discussions entre Poutine et Scholz lors leur entretien téléphonique

Sur quoi ont porté les discussions entre Poutine et Scholz lors leur entretien téléphonique

Le transport des céréales ukrainiens, l’arrêt de Nord Stream 2, ainsi que la situation à la centrale nucléaire de Zaporojié ont fait parti des sujets... 13.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-13T21:22+0200

2022-09-13T21:22+0200

2022-09-13T21:22+0200

donbass. opération russe

vladimir poutine

olaf scholz

nucléaire

centrale nucléaire

ukraine

russie

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1056172690_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_fd3b1d575ecadefb44aa7db9ea366b00.jpg

Kiev et Varsovie ont coupé les approvisionnements en gaz et suspendu le projet du gazoduc Nord Stream 2. Selon Vladimir Poutine, les tentatives de rejeter la faute sur la Russie étaient cyniques, et l’a fait savoir à Olaf Scholz. En effet, les deux dirigeants se sont entretenus par téléphone, ce 13 septembre.La situation autour de la centrale nucléaire de ZaporojiéLe Président russe et le chancelier allemand ont également discuté de la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporojié. Vladimir Poutine a évoqué les mesures prises en coordination avec l'AIEA pour assurer la protection physique de la centrale.Le transport des céréalesLe Président russe a expliqué à son interlocuteur les préoccupations concernant les expéditions de céréales ukrainiennes par voie maritime. Il a évoqué l’approvisionnement déséquilibré dans les pays.Vladimir Poutine a souligné que seule une petite partie des fournitures maritimes en céréales ukrainiennes va aux pays qui en ont le plus besoin, rapporte le Kremlin.Les prisonniers de guerreLes deux gouvernants ont aussi évoqué la question des prisonniers de guerre dans le cadre du conflit en Ukraine.Autres sujets abordésLe 11 septembre, Poutine a eu un entretien téléphonique avec Macron, avec lequel ils ont également discuté de la situation en Ukraine, de la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporojié et des exportations de denrées alimentaires dans le cadre des accords conclus à Istanbul.Les dirigeants allemand et français ont communiqué avec le Président ukrainien avant de contacter Poutine. Scholz a appelé celui-ci le 7 septembre et Macron le 10 septembre. Les deux conversations ont eu lieu à l’initiative de Berlin et de Paris.Pour rappel, Emmanuel Macron a promis de reparler avec son homologue russe concernant la centrale nucléaire dans les jours à venir.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, olaf scholz, nucléaire, centrale nucléaire, ukraine, russie, emmanuel macron