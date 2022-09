https://fr.sputniknews.africa/20220913/la-russie-et-lafrique-du-sud-cherchent-elles-de-nouvelles-plateformes-de-futurs-dialogues-1056174356.html

La Russie et l’Afrique du Sud cherchent-elles de nouvelles plateformes de futurs dialogues?

La Russie et l’Afrique du Sud cherchent-elles de nouvelles plateformes de futurs dialogues?

Ce lundi, le ministre russe des Affaires étagères s’est entretenu avec son homologue sud-africain. Les deux pays pays membres de BRICS et de G20, ont discuté... 13.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-13T22:59+0200

2022-09-13T22:59+0200

2022-09-13T22:59+0200

sergueï lavrov

russie

afrique du sud

afrique

diplomatie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1056174041_0:0:2767:1557_1920x0_80_0_0_a39a5cdba1db7cb02cf4feb74b787463.jpg

Au cours d’une conversation téléphonique, les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l’Afrique du Sud ont échangé leurs points de vue sur les principaux sujets impliquant des relations bilatérales. Ils ont mis l'accent sur l'approfondissement du dialogue politique et le renforcement des liens dans les domaines commerciaux et économiques. De plus, Sergueï Lavrov et Naledi Pandor ont salué leurs intentions communes de dialogue non seulement au sein des organisations auxquelles ils appartiennent, mais aussi sur d’autres formats multilatéraux. Tout cela a pour but de résoudre les problèmes internationaux et régionaux actuels sur la base du respect des principes de la Charte des Nations unies, selon le communiqué de la Diplomatie russe.Un refus de Pretoria de rejoindre les sanctions antirussesL’Afrique de Sud est l’un des pays africains ayant refusé de faire partie des pays qui ont soutenu les sanctions occidentales contre la Russie. Cette décision a été annoncée par le porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères, Clayson Monyela. Précédemment, dans une interview accordée au journal russe Izvestia, il a déclaré que l'opinion du pays ne changerait pas après la prochaine visite du Président du pays africain, Cyril Ramaphosa, aux États-Unis.

russie

afrique du sud

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sergueï lavrov, russie, afrique du sud, afrique, diplomatie