La grêle tombe aux Émirats arabes unis

Un phénomène peu habituel pour ce pays du golfe persique! Ce 13 septembre, certaines régions des émirats de Dubaï et de Charjah ont subi de fortes pluies...

2022-09-13T21:11+0200

2022-09-13T21:11+0200

2022-09-13T21:22+0200

L’agence a annoncé ce mardi, sur Twitter, aux habitants de certains territoires du pays, notamment celle de Dubaï, de Charjah et d’Al Ain, les conditions atmosphériques: nuages et précipitations.Des vidéos montrent de la grêle qui tombe dans des zones désertiques. Elles ont été partagées sur les réseaux sociaux.Dans le même temps, la température la plus élevée du jour a été enregistrée à 46,2°C dans la ville de Sweihan, dans la région d’Al Ain (Abou Dabi), selon la même source.

