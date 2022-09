https://fr.sputniknews.africa/20220913/incapable-de-marcher-lours-polaire-blesse-par-balle-aura-un-traitement-inedit-en-russie---videos-1056171118.html

Incapable de marcher, l’ours polaire blessé par balle aura un traitement inédit en Russie - vidéos

L’ensemble des blessures par balle que l’ours polaire a reçu la semaine dernière dans le nord de la Russie fait qu’il ne pourra plus jamais marcher. Les... 13.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-13T19:59+0200

2022-09-13T19:59+0200

2022-09-13T19:59+0200

ours

ours blanc

russie

vétérinaires

Les résultats de l’examen tant attendu d’un neurologue de l’ours polaire russe blessé par balle sont loin d’être encourageants. Selon le spécialiste, les problèmes de santé de l’animal suite au drame dans le kraï de Krasnoïarsk, la semaine dernière, ne pourront pas être réglés par le biais d’une opération. Sur sa chaine Telegram, la directrice du zoo de Moscou où l’ours polaire est soigné, donne davantage d’explications.Cependant, il est hors question de le faire piquer, a insisté la responsable. En outre, la situation s’améliorera un peu à l’aide de physiothérapie et de natation.Actif et avec un bon appétitL’ours polaire est maintenant beaucoup plus actif. Recouvrant à ses pattes d’avant, l’ours se déplace dans sa volière et montre un très bon appétit.L’affaire de l’ours polaire de l’île de Dixon ayant reçu un fort retentissement, une cagnotte a été lancée pour récolter des fonds qui seront destinés pour soutenir cette espèce.

russie

2022

ours, ours blanc, russie, vétérinaires